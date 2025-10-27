В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Три женщины пострадали при целенаправленном ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые мирные жители! Так действовали фашистские каратели и так же действуют и украинские нацисты киевского режима! В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, к сожалению, ранены еще трое наших жителей», — написал глава региона в Telegram-канале.
Он отметил, что три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу.
«Автомобиль получил механические повреждения. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Богомаз.