В Брянской области при ударе БПЛА пострадали три женщины

Три женщины пострадали при ударе дронами ВСУ по автомобилю в Брянской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Три женщины пострадали при целенаправленном ударе дронами-камикадзе ВСУ по гражданскому автомобилю в Брянской области, они в больнице, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые мирные жители! Так действовали фашистские каратели и так же действуют и украинские нацисты киевского режима! В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, к сожалению, ранены еще трое наших жителей», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он отметил, что три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу.

«Автомобиль получил механические повреждения. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — подчеркнул Богомаз.

