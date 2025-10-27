Пьяный уралец снял с жены кожу из-за бытового замечания об ужине

В городе Березовском в Свердловской области мужчина в состоянии опьянения нанес своей супруге несколько ударов ножом, в результате чего она скончалась на месте происшествия. Причиной убийства послужил упрек со стороны женщины: она возмутилась, что муж не приготовил ужин. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.