Пьяный уралец снял с жены кожу из-за бытового замечания об ужине

В городе Березовском в Свердловской области мужчина в состоянии опьянения нанес своей супруге несколько ударов ножом, в результате чего она скончалась на месте происшествия. Причиной убийства послужил упрек со стороны женщины: она возмутилась, что муж не приготовил ужин. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

— После совершения преступления мужчина предпринял попытки для сокрытия тела и следов криминального события. Однако через несколько дней, осознав всю тяжесть содеянного, добровольно обратился в органы правоохраны с сообщением о совершении преступления, — говорится в сообщении.

Мужчину задержали, в ближайшее время его заключат под стражу, передает сайт ведомства.

По данным портала E1, после убийства мужчина по имени Рафис Хузин попытался расчленить тело и надежно спрятать останки, сняв кожу с трупа. Но алкоголь быстро выветрился, и у злоумышленника не хватило решимости довести до конца задуманное.

26 октября в СМИ появилась информация о похожем хладнокровном убийстве: мужчина попросил супругу разделать тушу курицы для супа, но та отказалась. Ее слова разозлили злоумышленника, и он зарезал жену. Также мужчина попытался расчленить тело, но ему удалось только снять кожу с верхней его части.