Собянин: Два вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить два беспилотных летательных аппарата Украины, которые направлялись к Москве. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось уничтожить два беспилотных летательных аппарата Украины, которые направлялись к Москве. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

В последнее время ВСУ используют сотни беспилотников каждый день. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами.

Позапрошлой ночью был ликвидирован 121 беспилотник над регионами России. Больше всего вражеских летательных аппаратов было сбито над территорией Ростовской области.

