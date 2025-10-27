Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших к Москве

Ранее над территорией Брянской области за два часа уничтожили восемь дронов Вооружённых сил Украины. Как уточнили в Минобороны России, вражеские БПЛА были уничтожены в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени. За ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.