Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших к Москве

Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своём Telegram-канале.

По информации Telegram-канала SHOT, жители Бронниц и Раменского района слышали звуки взрывов. Предположительно, это связано с активностью систем противовоздушной обороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее над территорией Брянской области за два часа уничтожили восемь дронов Вооружённых сил Украины. Как уточнили в Минобороны России, вражеские БПЛА были уничтожены в промежутке с 18:00 до 20:00 по московскому времени. За ночь 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

