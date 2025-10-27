Ричмонд
Военкор Пегов сообщил о гибели адъютанта Захарченко

При выполнении боевой задачи погиб ефрейтор Александр Семерей.

Источник: Аргументы и факты

В зоне проведения спецоперации при выполнении боевой задачи погиб военный адъютант первого главы ДНР Александра Захарченко, ефрейтор Александр Семерей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

По информации военкора, Семерей погиб во время перемещения из населенного пункта Разино, где он попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника.

«Приняв решение вступить в бой, двое наших бойцов уничтожили троих наемников и еще двоих ранили. Несмотря на подкрепление, подошедшее к противнику, и полное окружение, Александр Семерей и Вячеслав Еремин отказались сдаваться в плен и продолжали вести бой до последнего. В результате огневого контакта оба получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в публикации.

Как отметил Пегов, ценой своих жизней Александр Семерей и Вячеслав Еремин остановили продвижение сил ВСУ, позволив впоследствии полностью уничтожить группировку противника.

Напомним, ранее стало известно, что военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания в результате удара украинского БПЛА.

