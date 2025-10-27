Ричмонд
Три женщины пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Три женщины получили ранения в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА), направленной на гражданский автомобиль, недалеко от поселка Погар в Брянской области. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, БПЛА целенаправленно ударил по движущемуся автомобилю. Все трое пострадавших женщин получили множественные осколочные ранения и были доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил механические повреждения.

— Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые мирные жители! Так действовали фашистские каратели и так же действуют и украинские нацисты киевского режима, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. На месте происшествия работают экстренные службы.

27 октября заместитель главы Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона Андрей Елисеев сообщил, что прошедшей ночью дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали две нефтебазы в Луганской Народной Республике (ЛНР).

