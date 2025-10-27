В Турции произошло второе за два дня землетрясение

На западе Турции за последние двое суток зафиксировано уже второе землетрясение. Подземные толчки ощущались в крупнейшем городе страны — Стамбуле.
Сейсмическая активность проявилась около 22:50 по местному времени и продолжалась не менее 30 секунд. В западных районах мегаполиса жильцы заметили, как раскачивались люстры и дрожали оконные стекла, однако паники среди населения не возникло.
Системы оповещения на смартфонах сработали за несколько секунд до начала подземных толчков, позволив жителям подготовиться к возможной угрозе. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.
Ранее особщалось, что в 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение.