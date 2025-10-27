Девочки, погибшие в ДТП в Ревде, были родными сёстрами

Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Ревде, где водитель легкового автомобиля сбил трёх девочек у магазина. Две из них скончались на месте происшествия, одна была госпитализирована в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на детей, ожидавших на тротуаре у пешеходного перехода. После этого машина врезалась в здание. Виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.