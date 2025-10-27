Ричмонд
Над российскими регионами сбили 23 украинских БПЛА за три часа

Вечером 27 октября российские силы ПВО уничтожили 23 дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 октября над российскими регионами вновь сбили украинские беспилотники. Силы ПВО ликвидировали 23 дрона ВСУ. Об этом оповестили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что все перехваченные БПЛА уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Из них три дрона ликвидированы над Московским регионом. Кроме того, БПЛА сбиты над Брянской, Тульской и Орловской областями.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в уведомлении.

