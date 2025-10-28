Силы ПВО за три часа сбили 23 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 23 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написали в Telegram-канале ведомства.
Так, в Брянской области были уничтожены 14 БПЛА, в Тульской — четыре, в Московском регионе — три, из которых два направлялись на Москву. Также два дрона были сбиты над Орловской областью.
В последнее дни ВСУ стали использовать сотни беспилотников каждый день. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами.