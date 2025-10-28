Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа сбили 23 БПЛА над четырьмя регионами РФ

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 23 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 23 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — написали в Telegram-канале ведомства.

Так, в Брянской области были уничтожены 14 БПЛА, в Тульской — четыре, в Московском регионе — три, из которых два направлялись на Москву. Также два дрона были сбиты над Орловской областью.

В последнее дни ВСУ стали использовать сотни беспилотников каждый день. За минувшую ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше