В Подмосковье задержали осуждённого, скрывавшегося от правосудия 13 лет

«В 2012 году задержанный житель Подмосковья был осуждён Егорьевским городским судом Московской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст. 111, ч.3 ст. 163 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Однако на оглашение приговора суда осуждённый не прибыл, тем самым уклонившись от отбывания наказания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск», — говорится в сообщении.