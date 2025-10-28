ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны России ликвидировали четыре украинских беспилотника во время отражения атаки на территорию Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По словам главы области, инцидент не привел к человеческим жертвам и разрушениям. Все объекты инфраструктуры и здания остались целыми.
Миляев отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона и оперативно реагировать на подобные угрозы.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили два выпущенных противником беспилотника на подлете к Москве.