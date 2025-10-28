Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над Тульской областью

Силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны России ликвидировали четыре украинских беспилотника во время отражения атаки на территорию Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По словам главы области, инцидент не привел к человеческим жертвам и разрушениям. Все объекты инфраструктуры и здания остались целыми.

Миляев отметил, что ситуация находится под контролем, а силы ПВО продолжают обеспечивать безопасность региона и оперативно реагировать на подобные угрозы.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили два выпущенных противником беспилотника на подлете к Москве.