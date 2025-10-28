В США ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в 5,5 млн рублей

Пассажирам пришлось ожидать устранения последствий инцидента в салоне воздушного судна. Как пояснила виновница произошедшего, за всю её профессиональную деятельность подобные ситуации ранее не возникали. Материальный ущерб для перевозчика составил до 70 тысяч долларов (около 5,5 миллиона рублей), поскольку развёрнутый трап не подлежит повторному использованию. Дополнительные расходы включают компенсации пассажирам за задержку рейса и расходы на перебронирование билетов для тех, кто опоздал на стыковочные рейсы.