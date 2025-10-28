Следком: Плавучий кран в Севастополе опрокинулся при его испытаниях

Плавучий кран, при опрокидывании которого в Севастополе погибли два человека, не был введён в эксплуатацию. Об этом информирует крымское главное управление Следственного комитета РФ.
«Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства», — сказано в релизе.
Также сообщается, что по факту нарушение правил безопасности возбуждено уголовное дело.
Напомним, на территории морского завода в Южной бухте в Севастополе произошло чрезвычайное происшествие с плавучим краном. Судно опрокинулось во время выполнения работ.
Сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, более 20 получили травмы.
Также сообщалось, что спасатели вытащили 15 человек из воды.
