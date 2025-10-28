Ричмонд
Следком: Плавучий кран в Севастополе опрокинулся при его испытаниях

Во время аварии не введённого в эксплуатацию плавучего крана в Севастополе погибли двое.

Источник: Комсомольская правда

Плавучий кран, при опрокидывании которого в Севастополе погибли два человека, не был введён в эксплуатацию. Об этом информирует крымское главное управление Следственного комитета РФ.

«Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства», — сказано в релизе.

Также сообщается, что по факту нарушение правил безопасности возбуждено уголовное дело.

Напомним, на территории морского завода в Южной бухте в Севастополе произошло чрезвычайное происшествие с плавучим краном. Судно опрокинулось во время выполнения работ.

Сообщалось, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, более 20 получили травмы.

Также сообщалось, что спасатели вытащили 15 человек из воды.

Всю информацию о ситуации с опрокидыванием плавучего крана в Севастополе мы собрали здесь на KP.RU.