На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1

В западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в районе города Сындыргы на глубине шести километров. Как сообщили в Агентстве по чрезвычайным ситуациям (AFAD), толчки ощущались в ряде соседних провинций, включая Стамбул.

Источник: Life.ru

Последствия землетрясения. Видео © X / The New Region.

«Я выражаю соболезнования нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в районе Сындыргы провинции Балыкесир и было ощутимо в соседних провинциях. Наши соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте. Мы также внимательно следим за развитием ситуации», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X.

Сутками ранее землетрясение произошло в акватории Чёрного моря вблизи Стамбульского аэропорта. По данным AFAD, магнитуда составила 3,7. Очаг залегал на глубине 13 километров. Обсерватория Кандилли оценила магнитуду чуть выше — в 3,9. В квартирах раскачивались люстры и дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

