Сестры Хачатурян впервые за полгода встретились в суде по делу об отце-насильнике

27 октября сестры Хачатурян впервые за последние шесть месяцев оказались в одном зале суда. Встреча состоялась на заседании, где рассматривалась апелляция родственников их отца, Михаила Хачатуряна, на посмертное признание его виновным в насилии. Об этом сообщает корреспондент «Известий».
Несмотря на встречу, сестрам по-прежнему запрещено общаться между собой. На заседании присутствовала их тетя, Наира Хачатурян, которая выразила недовольство поведением девушек, назвав их улыбки «неподобающими» и заявив, что они «не такие ущемленные, как пытаются казаться».
— С ухмыляющейся улыбкой в нашу сторону, не подобает им так себя вести в коридоре, а в зале сидят спокойно… Не такие они ущемленные и никогда не были ущемленными, — цитирует заявление родственницы девушек «Известия».
Судебное рассмотрение жалобы родственников было отложено. Адвокат Алексей Папенов пояснил, что суд установил наличие замечаний со стороны защиты Михаила Хачатуряна, которые не были рассмотрены, что и послужило причиной переноса заседания.
Труп Хачатуряна обнаружили в московской многоэтажке в 2018 году. На его теле были зафиксированы множественные ножевые ранения. По подозрению в убийстве правоохранители задержали его дочерей Крестину, Ангелину и Марию. По словам адвокатов девушек, погибший систематически подвергал их домогательствам и насилию на протяжении нескольких лет. Расследование дела подозреваемых было приостановлено до завершения судебного процесса над Хачатуряном. Подробности убийства — в материале «Вечерней Москвы».