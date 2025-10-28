Сестры Хачатурян впервые за полгода встретились в суде по делу об отце-насильнике

Труп Хачатуряна обнаружили в московской многоэтажке в 2018 году. На его теле были зафиксированы множественные ножевые ранения. По подозрению в убийстве правоохранители задержали его дочерей Крестину, Ангелину и Марию. По словам адвокатов девушек, погибший систематически подвергал их домогательствам и насилию на протяжении нескольких лет. Расследование дела подозреваемых было приостановлено до завершения судебного процесса над Хачатуряном. Подробности убийства — в материале «Вечерней Москвы».