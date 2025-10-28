Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА в четырёх регионах России

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что массированная атака беспилотников ВСУ на Москву, произошедшая в ночь с 26 на 27 октября, стала ответом на успешные испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и удары Армии России по энергетической инфраструктуре Украины. Также, по его словам, эта атака может быть связана с напряжённой обстановкой для ВСУ в зоне боевых действий, где образовалось несколько «котлов», в окружении которых оказались от 10 до 15 тысяч украинских бойцов.