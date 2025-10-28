Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА в четырёх регионах России

Согласно информации ведомства, 14 беспилотников перехватили в Брянской области, четыре дрона сбили в небе над Тульской областью, три БПЛА уничтожили в Подмосковье, ещё две воздушных цели были ликвидированы в Орловской области.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что массированная атака беспилотников ВСУ на Москву, произошедшая в ночь с 26 на 27 октября, стала ответом на успешные испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и удары Армии России по энергетической инфраструктуре Украины. Также, по его словам, эта атака может быть связана с напряжённой обстановкой для ВСУ в зоне боевых действий, где образовалось несколько «котлов», в окружении которых оказались от 10 до 15 тысяч украинских бойцов.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.