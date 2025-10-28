Опрокинувшийся в Севастополе кран не был введён в эксплуатацию

Плавучий кран, опрокинувшийся и ставший причиной гибели двух человек и травмирования более двадцати человек в Севастополе, не был введён в эксплуатацию. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Республике Крым и Севастополю. В момент крушения проводились испытания.