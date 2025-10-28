Опрокинувшийся в Севастополе кран не был введён в эксплуатацию

«Установлено, что плавсредство не было введено в эксплуатацию, а в момент крушения проводились испытания грузового устройства», — говорится в официальном сообщении СК.
Ранее в Севастополе в результате крушения плавучего крана погибли два человека, более 20 получили ранения. Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, что повлекло смерть по неосторожности. Причиной трагедии могло стать несоблюдение техники безопасности при эксплуатации плавкрана.
