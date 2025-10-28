Ричмонд
В Брянской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали три женщины

Вблизи посёлка Погар в Брянской области автомобиль подвергся атаке украинских беспилотников, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Три женщины с множественными осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Автомобиль получил механические повреждения», — отметил Богомаз.

По словам губернатора, на месте продолжают работать экстренные и оперативные службы. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских БПЛА в четырёх регионах России. 14 беспилотников перехватили в Брянской области, четыре дрона сбили в небе над Тульской областью, три БПЛА уничтожили в Подмосковье, ещё две воздушных цели были ликвидированы в Орловской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

