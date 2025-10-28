В Находке обнаружен схрон оружия ОПГ вымогателей

Уголовное дело возбуждено против 24 участников ОПГ, которые с февраля 2024 года по март 2025 года, угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, требовали деньги у предпринимателей. Общая сумма вымогаемых средств превысила 2,5 миллиона рублей.
Следствие установило, что трое организаторов создали группу и привлекли к преступной деятельности ещё пятнадцать человек. Потерпевшие, опасаясь за жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для их сбора.
Раскрытие преступления стало возможным благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. Следственные действия продолжаются для закрепления доказательств.