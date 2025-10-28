Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Находке обнаружен схрон оружия ОПГ вымогателей

В Находке следователи Приморского регионального Следственного комитета обнаружили схрон с оружием в рамках расследования дела о вымогательстве организованной преступной группой. Изъятые десятки единиц боевого оружия и боеприпасов направлены на судебную экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: ДЕЙТА

Уголовное дело возбуждено против 24 участников ОПГ, которые с февраля 2024 года по март 2025 года, угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, требовали деньги у предпринимателей. Общая сумма вымогаемых средств превысила 2,5 миллиона рублей.

Следствие установило, что трое организаторов создали группу и привлекли к преступной деятельности ещё пятнадцать человек. Потерпевшие, опасаясь за жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для их сбора.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. Следственные действия продолжаются для закрепления доказательств.