Четыре здания были разрушены в ходе землетрясения в Турции

Напуганные землетрясением жители нескольких районов выбежали из домов и теперь боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице. Вслед за основным подземным толчком было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.