В Севастополе при опрокидывании крана погибли электромеханик и матрос

При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли электромеханик и матрос. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

Источник: Life.ru

В Севастополе при опрокидывании крана погибли электромеханик и матрос. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя.

«Следователи Крымского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека — электромеханик и матрос», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, 27 октября в акватории Южной бухты в Севастополе опрокинулся плавучий кран. По предварительным данным, в результате инцидента было спасено 15 человек. Позднее стало известно, что в результате происшествия погибли двое, ещё более 20 человек получили ранения. Следком возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.