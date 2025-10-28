В Севастополе при опрокидывании крана погибли электромеханик и матрос

Напомним, 27 октября в акватории Южной бухты в Севастополе опрокинулся плавучий кран. По предварительным данным, в результате инцидента было спасено 15 человек. Позднее стало известно, что в результате происшествия погибли двое, ещё более 20 человек получили ранения. Следком возбудил уголовное дело.