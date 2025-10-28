Несколько районов и городов на Сахалине остались без света после аварии на ТЭЦ

Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения. В компании «Сахалинэнерго» пояснили, что в результате срабатывания системы защит произошло разделение энергосистемы острова на южную и северную части, с последующей разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до уровня собственных нужд. Причины аварийного отключения автоматики устанавливаются. Ожидается, что генераторы ТЭЦ будут вновь включены в сеть в течение двух часов, передает Telegram-канал Shot.