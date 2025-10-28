Несколько районов и городов на Сахалине остались без света после аварии на ТЭЦ

Масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1. Об этом стало известно во вторник, 28 октября.
По сообщениям местных жителей, утром около 07:40 по местному времени электричество одновременно пропало в нескольких микрорайонах Южно-Сахалинска, а также в городах Макаров, Поронайск, Углегорск, Холмск, Томари и Корсаков.
Энергетики уже приступили к восстановлению электроснабжения. В компании «Сахалинэнерго» пояснили, что в результате срабатывания системы защит произошло разделение энергосистемы острова на южную и северную части, с последующей разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до уровня собственных нужд. Причины аварийного отключения автоматики устанавливаются. Ожидается, что генераторы ТЭЦ будут вновь включены в сеть в течение двух часов, передает Telegram-канал Shot.
20 октября электричество полностью пропало в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре после аварийного отключения городских сетей из-за повышенной нагрузки. Профильные эксперты уже приступили к работам, свет появится в домах в ближайшее время.