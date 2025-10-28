На Сахалине масштабный блэкаут, несколько районов и городов остались без света

Несколько районов и городов Сахалина остались без электроснабжения. По словам местных жителей, около 7:40 утра по местному времени электроэнергия пропала в Южно-Сахалинске, Макарове, Поронайске, Углегорске, Холмске, Томари и Корсакове. Очевидцы сообщают о яркой вспышке в районе ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению, пишет SHOT.