На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошел сбой, в ряде городов отключили электроснабжение: подробнее

На Сахалине зафиксировали массовое отключение электроснабжения. Проблемы связаны со сбоем на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Причины внештатной ситуации уточняются. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.
Он пояснил, что аварийное отключение коснулось ряда городов. Оно произошло в 8:00 по местному времени. Специалисты уже ведут работу по восстановлению электроснабжения.
«К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства. Ситуацию держу на личном контроле», — заверил Валерий Лимаренко.
Днями ранее в Кривом Роге Днепропетровской области электричество пропало после удара молнии. Гроза привела к длительным отключениям света. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено.