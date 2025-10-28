Ричмонд
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 произошел сбой, в ряде городов отключили электроснабжение: подробнее

На Сахалине произошел сбой на ТЭЦ-1, отключено электроснабжение в ряде городов.

Источник: Комсомольская правда

На Сахалине зафиксировали массовое отключение электроснабжения. Проблемы связаны со сбоем на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Причины внештатной ситуации уточняются. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

Он пояснил, что аварийное отключение коснулось ряда городов. Оно произошло в 8:00 по местному времени. Специалисты уже ведут работу по восстановлению электроснабжения.

«К настоящему времени установлено, что объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства. Ситуацию держу на личном контроле», — заверил Валерий Лимаренко.

Днями ранее в Кривом Роге Днепропетровской области электричество пропало после удара молнии. Гроза привела к длительным отключениям света. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено.