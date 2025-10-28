Трое жителей Приморья обвиняются в жестоком покушении на убийство

По версии следствия, в ноябре 2024 года у одного из обвиняемых возник конфликт с жителем села Екатериновка Партизанского округа. Для разрешения ситуации он привлек своего сына и родственника. Вместе они поместили потерпевшего в автомобиль, вывезли на окраину села и нанесли ему не менее 20 ударов руками, ногами и битой по голове и телу.