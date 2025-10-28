Инспектор полиции арестован за съемку под юбкой у девушки в магазине

В Японии был задержан сотрудник полиции, попавшийся на съемке видео под юбкой женщины в торговом комплексе. Инцидент произошел в городе Нагоя префектуры Айти, где 38-летний Хидэаки Кобаяси, работающий инспектором в полиции соседней префектуры Миэ, направил камеру своего смартфона под юбку посетительницы, сообщает Japan Today.
Правонарушение было пресечено бдительным сотрудником магазина, который немедленно вызвал полицию. Прибывшие правоохранители задержали мужчину и установили, что задержанный является их коллегой из города Цу. При осмотре мобильного устройства Кобаяси был обнаружен незаконно снятый материал. На допросе задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что специально посетил торговое заведение с целью производства подобных съемок.
Представитель руководства полиции префектуры Миэ заявил о применении к инспектору самых строгих дисциплинарных мер. Отмечается, что Кобаяси служил в органах правопорядка с 2010 года.
Ранее сообщалось, что пьяный 60-летний водитель сбил подростков и скрылся с места ДТП.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.