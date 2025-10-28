Инспектор полиции арестован за съемку под юбкой у девушки в магазине

Правонарушение было пресечено бдительным сотрудником магазина, который немедленно вызвал полицию. Прибывшие правоохранители задержали мужчину и установили, что задержанный является их коллегой из города Цу. При осмотре мобильного устройства Кобаяси был обнаружен незаконно снятый материал. На допросе задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что специально посетил торговое заведение с целью производства подобных съемок.