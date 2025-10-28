Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников в Брянской области

Силы противовоздушной обороны России нейтрализовали еще 14 беспилотников, зафиксированных в небе над Брянской областью. По словам губернатора Александра Богомаза, атака была успешно отражена, разрушений и пострадавших не зарегистрировано.
Ранее Министерство обороны России сообщало о восьми уничтоженных беспилотных летательных аппаратах в промежутке между 18:00 и 20:00 по московскому времени. Таким образом, общее число сбитых дронов за вечер значительно возросло.
Глава региона отметил, что все аппараты самолетного типа были своевременно обнаружены и ликвидированы дежурными подразделениями ПВО. Ситуация находится под контролем, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
Ранее средства противовоздушной обороны России ликвидировали четыре украинских беспилотника во время отражения атаки на территорию Тульской области.