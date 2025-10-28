В деле о хищении у бойцов СВО в Шереметьево появилось новое производство

Ранее в беседе с РИА Новости адвокат арестованного по делу Дмитрия Боглаева Павел Чигилейчик сообщал, что его подзащитный, напротив, боролся с «попрошайками» и таксистами, которые, как считает следствие, значительно завышали цены на поездки. Боглаев, по словам зашиты, пытался пресекать их незаконные действия, как и Кабочкин, которого считают организатором преступной схемы. Как уточняла защита, Кабочкин является владельцем транспортной компании, а Боглаев следил за порядком в ней.