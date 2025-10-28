В Турции при землетрясении обрушились четыре здания

Обрушение по меньшей мере четырёх зданий произошло в провинции Балыкесир на западе Турции в результате подземных толчков магнитудой 6,1, информация о погибших не поступала, сообщил турецкий министр внутренних дел Али Ерликая.
Ранее сообщалось, что в западной части республики было зафиксировано землетрясение, которое стало вторым за сутки. По уточнённой информации, сейсмособытие было зарегистрировано в 22:48 (совпадает с мск). Его эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы.
«Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются», — сказала глава МВД, слова которого приводит телеканал NTV.
Он уточнил, что подземные толчки разрушили три здания и одно строение, в котором располагалась торговая точка. Отмечается, что в некоторых районах жители выбежали на улицы и боятся возвращаться в свои дома.
Напомним, в августе на западе Турции произошло мощное землетрясение, в результате которого обрушилось более десяти зданий. Также сообщалось о гибели одного человека. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Балыкесир.