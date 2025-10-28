ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах батальона СС «Галичина»

А ранее управление ФСБ по ДНР опубликовало серию рассекреченных материалов о зверствах нацистов во время Великой Отечественной войны. В документах указано, что около 7800 человек похоронены на территории бывшего химического завода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных. В отчётах собраны показания очевидцев, в которых описываются особенно жестокие методы расправы над пленными и мирными жителями.