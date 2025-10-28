Названа причина нарушения электроснабжения на Сахалине

Глава региона добавил, что причину сбоя удалось установить. Как оказалось, электроснабжение было нарушено из-за обрыва грозотроса на линии электропередачи, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске: «Центральную» и «Южно-Сахалинскую». Повреждённый грозотрос упал на провода, что привело к автоматическому срабатыванию защитных алгоритмов. В настоящее время специалисты устраняют поломку.