Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Следственном Комитете поделились деталями дела Усольцевых

Расследование дела о пропавшей в красноярской тайге семье продолжается.

Источник: РИА "Новости"

Отсутствие каких-либо следов или улик привело к появлению различных версий, включая самые невероятные — вплоть до похищения староверами или намеренной эмиграции семьи Усольцевых за границу.

По версии следствия, побег в другую страну в данном случае выглядит неправдоподобно, поскольку документы и деньги семьи остались на месте.

Версия о побеге Усольцевых за границу или то, что они могли куда-то уехать, не находит подтверждения. В машине у них остались документы и деньги. Также были обнаружены просроченные загранпаспорта членов семьи. Кроме того, дома семья оставила кота. Об этом сообщил MK.RU.

По словам свидетеля, Усольцевы не были подготовлены к большому походу — они ушли в лёгкой одежде и с маленькими рюкзаками.

Сейчас главной версией следствия является несчастный случай, но также рассматривается вероятность криминала.