В Следственном Комитете поделились деталями дела Усольцевых

Версия о побеге Усольцевых за границу или то, что они могли куда-то уехать, не находит подтверждения. В машине у них остались документы и деньги. Также были обнаружены просроченные загранпаспорта членов семьи. Кроме того, дома семья оставила кота. Об этом сообщил MK.RU.