В Следственном Комитете поделились деталями дела Усольцевых

Отсутствие каких-либо следов или улик привело к появлению различных версий, включая самые невероятные — вплоть до похищения староверами или намеренной эмиграции семьи Усольцевых за границу.
По версии следствия, побег в другую страну в данном случае выглядит неправдоподобно, поскольку документы и деньги семьи остались на месте.
Версия о побеге Усольцевых за границу или то, что они могли куда-то уехать, не находит подтверждения. В машине у них остались документы и деньги. Также были обнаружены просроченные загранпаспорта членов семьи. Кроме того, дома семья оставила кота. Об этом сообщил MK.RU.
По словам свидетеля, Усольцевы не были подготовлены к большому походу — они ушли в лёгкой одежде и с маленькими рюкзаками.
Сейчас главной версией следствия является несчастный случай, но также рассматривается вероятность криминала.