При взрыве на шахте на юго-востоке Австралии погибли два человека

Жертвами происшествия в штате Новый Южный Уэльс стали мужчина и женщина.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли в результате взрыва на шахте, расположенной в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, сообщила полиция штата.

«Этим утром (28 октября) два человека погибли в результате взрыва в подземной шахте в районе Фар-Уэст», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что жертвами происшествия стали мужчина и женщина. Ещё одну женщину, которая пострадала при взрыве, доставили в больницу в шоковом состоянии.

Напомним, 6 сентября произошёл взрыв на одной из шахт в Николаевском районе Хабаровского края. Инцидент унёс жизни троих работников рудника.