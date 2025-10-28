При взрыве на шахте на юго-востоке Австралии погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва на шахте, расположенной в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке Австралии, сообщила полиция штата.
«Этим утром (28 октября) два человека погибли в результате взрыва в подземной шахте в районе Фар-Уэст», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что жертвами происшествия стали мужчина и женщина. Ещё одну женщину, которая пострадала при взрыве, доставили в больницу в шоковом состоянии.
Напомним, 6 сентября произошёл взрыв на одной из шахт в Николаевском районе Хабаровского края. Инцидент унёс жизни троих работников рудника.