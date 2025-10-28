Студенту из Красноярска не дали забрать деньги у пенсионерки из Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре полицейские помешали мошенникам забрать у 79-летней пенсионерки 1,2 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Мошенник позвонил мужу женщины, представился сотрудником медорганизации и попросил назвать СНИЛС. Затем пенсионеру позвонила «сотрудница силового ведомства», сказала, что его обманули и сейчас украдут сбережения, и «назначила юриста» для «спасения денег». Потом комсомольчане общались уже с юристом, который сказал, что им нужно передать все свои деньги для «декларирования».
Пенсионерка вместе со всеми накоплениями пошла на встречу с курьером, но в последний момент передумала и обратилась в полицию. И это, действительно, помогло ей спасти деньги: полицейские подтвердили, что она стала жертвой мошенников, и задержали 17-летнего «инкассатора» — студента академии из Красноярского края, приехавшего в Комсомольск-на-Амуре за счёт мошенников, чтобы забирать сбережения пенсионеров.
Он заявил полицейским, что его также обманули мошенники, и был допрошен в качестве свидетеля.
— Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ч.3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
