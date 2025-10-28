Студенту из Красноярска не дали забрать деньги у пенсионерки из Комсомольска-на-Амуре

Мошенник позвонил мужу женщины, представился сотрудником медорганизации и попросил назвать СНИЛС. Затем пенсионеру позвонила «сотрудница силового ведомства», сказала, что его обманули и сейчас украдут сбережения, и «назначила юриста» для «спасения денег». Потом комсомольчане общались уже с юристом, который сказал, что им нужно передать все свои деньги для «декларирования».