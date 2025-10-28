Уголовное дело возбудили из-за видео из коррекционного центра в Экибастузе

Родные девочки опубликовали в соцсетях видео, снятое в коррекционном центре. На кадрах видно, что сотрудник центра тянет девочку за руку, сидит на ее ногах и грубо с ней обращается. Мама девочки пришла в ужас от такого отношения к ребенку.
«Вместо того, чтобы обеспечивать безопасную и поддерживающую среду для ребенка, которому необходима адаптивная физическая активность, проявил недопустимое обращение, подвергнув ребенка риску и причинив ему физическую боль и страдания», — говорится в подписи к посту.
В комментариях к публикации Департамент полиции Павлодарской области сообщил, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего полицией начато досудебное расследование.
«По предварительным данным, в одном из коррекционных центров Экибастуза инструктор ненадлежаще исполнил свои обязанности по лечению малолетней. Сотрудниками полиции произведена выемка и изучаются видеозаписи с камер наружного видеонаблюдения. По результатам будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении полиции.
Кадры также прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка. «Я связалась с мамой потерпевшей девочки, все с ней проговорили. Ребенок в настоящее время дома, в дополнительной медицинской помощи на данный момент не нуждается. Помощь психолога будет предоставлена», — сообщила омбудсмен. Она добавила, что диск с видеозаписью изъяли. Ситуация находится под контролем замакима Экибастуза. Сейчас проводится досудебное расследование.