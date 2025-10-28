Уголовное дело возбудили из-за видео из коррекционного центра в Экибастузе

Кадры также прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка. «Я связалась с мамой потерпевшей девочки, все с ней проговорили. Ребенок в настоящее время дома, в дополнительной медицинской помощи на данный момент не нуждается. Помощь психолога будет предоставлена», — сообщила омбудсмен. Она добавила, что диск с видеозаписью изъяли. Ситуация находится под контролем замакима Экибастуза. Сейчас проводится досудебное расследование.