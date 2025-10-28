Названа причина блэкаута на Сахалине

Причину перебоев с подачей электроэнергии в отдельных районах Сахалинской области установили специалисты: сбой вызван обрывом грозозащитного троса на линии между двумя подстанциями в Южно‑Сахалинске, сообщили в пресс‑службе регионального правительства. Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве пояснили, что оборванный грозотрос упал на провода, из‑за чего сработали защитные устройства и энергетическая система оказалась разъединена. Энергетики продолжают устранять повреждение.
Ранее губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что утром на юге области произошло аварийное отключение в ряде районов; объекты генерации при этом работали в нормальном режиме, проводился осмотр электросетевого хозяйства. По данным главы региона, подачу электроэнергии восстанавливают поэтапно: линии между Сахалинской ГРЭС‑2 и Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 объединены в единую схему, ТЭЦ готовится к подключению, часть жителей уже обеспечена электричеством.