Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина блэкаута на Сахалине

Причину перебоев с подачей электроэнергии в отдельных районах Сахалинской области установили специалисты: сбой вызван обрывом грозозащитного троса на линии между двумя подстанциями в Южно‑Сахалинске, сообщили в пресс‑службе регионального правительства.

Причину перебоев с подачей электроэнергии в отдельных районах Сахалинской области установили специалисты: сбой вызван обрывом грозозащитного троса на линии между двумя подстанциями в Южно‑Сахалинске, сообщили в пресс‑службе регионального правительства. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве пояснили, что оборванный грозотрос упал на провода, из‑за чего сработали защитные устройства и энергетическая система оказалась разъединена. Энергетики продолжают устранять повреждение.

Ранее губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что утром на юге области произошло аварийное отключение в ряде районов; объекты генерации при этом работали в нормальном режиме, проводился осмотр электросетевого хозяйства. По данным главы региона, подачу электроэнергии восстанавливают поэтапно: линии между Сахалинской ГРЭС‑2 и Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 объединены в единую схему, ТЭЦ готовится к подключению, часть жителей уже обеспечена электричеством.