Названа причина блэкаута на Сахалине

Ранее губернатор Валерий Лимаренко сообщил, что утром на юге области произошло аварийное отключение в ряде районов; объекты генерации при этом работали в нормальном режиме, проводился осмотр электросетевого хозяйства. По данным главы региона, подачу электроэнергии восстанавливают поэтапно: линии между Сахалинской ГРЭС‑2 и Южно‑Сахалинской ТЭЦ‑1 объединены в единую схему, ТЭЦ готовится к подключению, часть жителей уже обеспечена электричеством.