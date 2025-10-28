В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона

По словам мужчины, беспилотник несколько раз сбрасывал боеприпасы на территорию населенного пункта, после чего один из снарядов вызвал возгорание. Во время атаки он получил ранение в ногу, но сумел самостоятельно оказать себе первую помощь и избежать тяжелых последствий.