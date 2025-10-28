В ДНР два человека пострадали при атаке украинского дрона

Двое мирных жителей села Торское под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего зажигательный боеприпас. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент привел к пожару, в результате которого полностью сгорел жилой дом. Об этом сообщил беженец из села, который стал очевидцем произошедшего.
По словам мужчины, беспилотник несколько раз сбрасывал боеприпасы на территорию населенного пункта, после чего один из снарядов вызвал возгорание. Во время атаки он получил ранение в ногу, но сумел самостоятельно оказать себе первую помощь и избежать тяжелых последствий.
Кроме него, пострадал и сосед, который получил травмы от разлетающихся обломков и кирпичей в момент выхода из погреба. Пострадавшим оказана медицинская помощь, обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили два выпущенных противником беспилотника на подлете к Москве.