Появились подробности смертельной аварии с участием «Ауди» на перекрестке Дикопольцева — Карла Маркса

Водитель на «Ауди А5» на высокой скорости проехал на красный и врезался в «Тойоту Калдина». Все, кто был в «Тойоте», скончались.
выяснилось, что аварию спровоцировал 19-летний военнослужащий. Погибшие, которые находились в «Тойоте Королле», — водитель (ровесник виновника), 19-летняя девушка и ее подруга, которой совсем недавно исполнилось 18.
Молодой человек, который был за рулем «Ауди», признался, что скорость у него была не меньше 100 километров в час. Машину он купил совсем недавно и еще не успел переоформить на свое имя. Все это время он ездил без ОСАГО.
Вину нарушитель признал, как и проезд на красный. Он полагал, что в такое время дорогу ему уступать будет просто некому.