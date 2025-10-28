Ричмонд
Появились подробности смертельной аварии с участием «Ауди» на перекрестке Дикопольцева — Карла Маркса

В минувшее воскресенье на перекрестке улиц Карла-Маркса и Дикопольцева, у здания администрации, произошла авария, в которой погибли трое.

Водитель на «Ауди А5» на высокой скорости проехал на красный и врезался в «Тойоту Калдина». Все, кто был в «Тойоте», скончались.

выяснилось, что аварию спровоцировал 19-летний военнослужащий. Погибшие, которые находились в «Тойоте Королле», — водитель (ровесник виновника), 19-летняя девушка и ее подруга, которой совсем недавно исполнилось 18.

Молодой человек, который был за рулем «Ауди», признался, что скорость у него была не меньше 100 километров в час. Машину он купил совсем недавно и еще не успел переоформить на свое имя. Все это время он ездил без ОСАГО.

Вину нарушитель признал, как и проезд на красный. Он полагал, что в такое время дорогу ему уступать будет просто некому.