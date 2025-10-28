В Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в следственный отдел. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотив преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении задержанного.