В Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

В Арсеньеве заведено уголовное дело об убийстве. 27 октября в подъезде дома на улице Горького было обнаружено тело 34-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, женщина скончалась от ножевых ранений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
На месте происшествия находился 44-летний бывший супруг погибшей. Увидев свидетелей, мужчина попытался скрыться. По этому факту следственные органы завели уголовное дело по статье «Убийство».
В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан и доставлен в следственный отдел. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотив преступления. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении задержанного.
Следователь принял решение ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УМВД России по Приморскому краю.