У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0

Ранее в западной провинции Турции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр которого находился в районе города Сындыргы на глубине шести километров. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, включая Стамбул. Соответствующие ведомства, в первую очередь Агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD), тщательно проводят расследование и контроль на месте. В результате подземных толчков в провинции Балыкесир было обрушено четыре здания. К счастью, жертв удалось избежать.