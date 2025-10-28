В Хабаровском крае ревнивец до смерти избил соперника

По версии следствия, вечером 16 октября он пришёл в квартиру по улице Лесной, где его супруга распивала спиртное в компании знакомых. Присоединившись к застолью, мужчина заподозрил жену в измене и, не сдержав эмоций, начал избивать одного из присутствующих руками, ногами и стеклянной бутылкой.