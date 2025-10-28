В Хабаровском крае ревнивец до смерти избил соперника

В Хабаровском крае, в Амурске, возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который до смерти избил знакомого из-за ревности, — сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, вечером 16 октября он пришёл в квартиру по улице Лесной, где его супруга распивала спиртное в компании знакомых. Присоединившись к застолью, мужчина заподозрил жену в измене и, не сдержав эмоций, начал избивать одного из присутствующих руками, ногами и стеклянной бутылкой.
От полученных травм потерпевший вскоре скончался от травматического отёка головного мозга. Очевидцы, находившиеся в состоянии опьянения, не попытались вмешаться.
Подозреваемого задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.