В Хабаровском крае ревнивец до смерти избил соперника

Житель Амурска устроил расправу над знакомым после застолья.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае, в Амурске, возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины, который до смерти избил знакомого из-за ревности, — сообщает СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

По версии следствия, вечером 16 октября он пришёл в квартиру по улице Лесной, где его супруга распивала спиртное в компании знакомых. Присоединившись к застолью, мужчина заподозрил жену в измене и, не сдержав эмоций, начал избивать одного из присутствующих руками, ногами и стеклянной бутылкой.

От полученных травм потерпевший вскоре скончался от травматического отёка головного мозга. Очевидцы, находившиеся в состоянии опьянения, не попытались вмешаться.

Подозреваемого задержали, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.