Житель Новосибирска получил ушиб мозга и переломы лица у ресторана «Магадан»

В центре Новосибирска возле ресторана «Магадан» произошло жестокое избиение, в результате которого местный житель был госпитализирован в тяжёлом состоянии с ушибом головного мозга, кровоизлиянием и множественными переломами костей лица. По словам супруги пострадавшего Марины, инцидент случился после празднования дня рождения, когда её муж и двое его друзей ожидали такси. «Саму причину перепалки, кто что-то грубое сказал, не знает никто. Из наших никто ничего не помнит», — пояснила женщина в интервью «КП-Новосибирск». Согласно видеозаписи, сделанной случайной свидетельницей, конфликт быстро перерос в физическое насилие: «Сначала мой супруг с одним из нападавших дрались, оба оказались на земле. А потом двое мужчин схватили моего мужа и стали бить».
Марина подробно описала беспомощное положение жертвы: «Видно, что муж пытается защититься от ударов, но у него не было ни единого шанса это сделать. Они его убивали. По-другому никак не сказать». Несмотря на крики женщин и попытки окружающих остановить избиение, охрана заведения не вмешалась в происходящее.
По словам пострадавшей стороны, медицинскую помощь и полицию вызвала случайная прохожая, которая затем пыталась привести мужчину в чувство. Примечательно, что при обращении в ресторан с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, Марине сообщили о техническом сбое, произошедшем именно в день инцидента. В настоящее время потерпевший проходит лечение в стационаре, где ему пока не могут провести операцию из-за кровоизлияния. Его жена уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением и видеодоказательствами, выражая надежду на то, что свидетели помогут установить личность нападавших, которых она описала как «очень прилично выглядящих» людей в дорогих пальто с аккуратными стрижками.