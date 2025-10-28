Житель Новосибирска получил ушиб мозга и переломы лица у ресторана «Магадан»

По словам пострадавшей стороны, медицинскую помощь и полицию вызвала случайная прохожая, которая затем пыталась привести мужчину в чувство. Примечательно, что при обращении в ресторан с просьбой предоставить записи с камер видеонаблюдения, Марине сообщили о техническом сбое, произошедшем именно в день инцидента. В настоящее время потерпевший проходит лечение в стационаре, где ему пока не могут провести операцию из-за кровоизлияния. Его жена уже обратилась в правоохранительные органы с заявлением и видеодоказательствами, выражая надежду на то, что свидетели помогут установить личность нападавших, которых она описала как «очень прилично выглядящих» людей в дорогих пальто с аккуратными стрижками.