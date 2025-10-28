В ДТП с туристическим автобусом пострадали семь человек — полиция Приморья

Установлены детали ДТП с участием международного пассажирского автобуса в Приморье, выполнявшего рейс по маршруту «Владивосток — Суйфэньхэ». Авария произошла минувшей ночью на 23-м километре трассы «Уссурийск — Пограничный — Госграница», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Отмечается, что 58-летний водитель автобуса KING LONG, двигаясь из села Галенки в сторону Новоникольска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор FOTOM TB 524 с прицепом, за рулём которого находился 37-летний мужчина.
«На момент ДТП в транспортном средстве находилось 25 человек. В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса KING LONG (женщины 44, 55 и 69 лет, 20 — и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение», — говортися в сообщении.
В отношении водителя автобуса возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее вред здоровью). Санкция предусматривает штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до 1,5 лет.
Сейчас полиция проводит проверку, назначены технические и иные экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.