В ДТП с туристическим автобусом пострадали семь человек — полиция Приморья

«На момент ДТП в транспортном средстве находилось 25 человек. В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса KING LONG (женщины 44, 55 и 69 лет, 20 — и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение», — говортися в сообщении.