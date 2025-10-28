Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП с туристическим автобусом пострадали семь человек — полиция Приморья

В отношении водителя автобуса возбуждено административное расследование.

Источник: PrimaMedia.ru

Установлены детали ДТП с участием международного пассажирского автобуса в Приморье, выполнявшего рейс по маршруту «Владивосток — Суйфэньхэ». Авария произошла минувшей ночью на 23-м километре трассы «Уссурийск — Пограничный — Госграница», сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Отмечается, что 58-летний водитель автобуса KING LONG, двигаясь из села Галенки в сторону Новоникольска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор FOTOM TB 524 с прицепом, за рулём которого находился 37-летний мужчина.

«На момент ДТП в транспортном средстве находилось 25 человек. В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса KING LONG (женщины 44, 55 и 69 лет, 20 — и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение», — говортися в сообщении.

В отношении водителя автобуса возбуждено административное расследование по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлёкшее вред здоровью). Санкция предусматривает штраф до 5 000 рублей или лишение прав на срок до 1,5 лет.

Сейчас полиция проводит проверку, назначены технические и иные экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия.