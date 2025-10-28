Ричмонд
Раскрыто, что одна ошибка стюардессы нанесла ущерб авиакомпании на ₽5,5 млн

Перед вылетом из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити (США) стюардесса случайно открыла надувной трап.

Перед вылетом из Питтсбурга в Солт-Лейк-Сити (США) стюардесса случайно открыла надувной трап. Все случилось за секунды — дверь заблокировалась, и самолет не смог продолжить подготовку к полету.

Бортпроводница с 26-летним стажем просто проверяла аварийные двери, как делала это сотни раз. Но в этот раз вместо проверки потянула не тот рычаг. Трап мгновенно развернулся, и доступ к борту перекрылся.

Пассажиры провели в самолете около четырех часов, пока инженеры сдували систему. Никто не пострадал, но рейс серьезно задержали. Сама стюардесса позже извинилась и сказала, что такого с ней не было за всю карьеру.

Трап использовать повторно нельзя. Его замена обойдется авиакомпании примерно в 50−70 тысяч долларов — это около 4−5,5 миллиона рублей. Плюс Delta компенсирует убытки пассажирам и экипажу за задержку и сорванные пересадки.

