В Новосибирске девушка требовала выдать iPhone и оказалась в психбольнице

Вечером 24 октября в одном из гипермаркетов электроники на улице Дуси Ковальчук произошёл инцидент с участием 23-летней посетительницы. Девушка потребовала у сотрудников магазина бесплатно выдать ей iPhone.
Когда продавцы отказались выполнить её требование, она начала вести себя агрессивно:
«Женщина парализовала работу торгового заведения — кидалась на посетителей и кричала, что они доводят её до самоубийства», — сообщили в АБ «Гвардия».
На сигнал тревоги в торговый зал прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Девушку задержали и передали бригаде скорой психиатрической помощи. Её госпитализировали в специализированное учреждение.