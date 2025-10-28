Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске девушка требовала выдать iPhone и оказалась в психбольнице

Девушка требовала у сотрудников магазина бесплатно выдать ей iPhone.

Источник: Om1 Новосибирск

Вечером 24 октября в одном из гипермаркетов электроники на улице Дуси Ковальчук произошёл инцидент с участием 23-летней посетительницы. Девушка потребовала у сотрудников магазина бесплатно выдать ей iPhone.

Когда продавцы отказались выполнить её требование, она начала вести себя агрессивно:

«Женщина парализовала работу торгового заведения — кидалась на посетителей и кричала, что они доводят её до самоубийства», — сообщили в АБ «Гвардия».

На сигнал тревоги в торговый зал прибыли сотрудники группы быстрого реагирования. Девушку задержали и передали бригаде скорой психиатрической помощи. Её госпитализировали в специализированное учреждение.