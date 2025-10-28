Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели вынесли мотоциклиста с переломом ноги из леса в Приморье

Происшествие случилось в районе мыса Лапласса недалеко от бухты Триозерье.

Источник: МЧС РФ

В Партизанском муниципальном округе спасатели оказали помощь мотоциклисту, который упал на крутом склоне во время поездки по лесу. Происшествие случилось в воскресенье, 26 октября, в районе мыса Лапласса недалеко от бухты Триозерье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Один из участников мотоциклетной прогулки не справился с управлением и упал, получив перелом правой ноги. На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС России.

Они оказали пострадавшему первую помощь, после чего около километра несли его на носилках по лесной местности. Затем мужчину переправили на лодке в бухту Триозерье, где передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее в Приморье полицейские отправились на поиски пропавшего пенсионера в чащу леса. Несмотря на сильный ливень и ветер, специалисты не остановили спасательную операцию до тех пор, пока не обнаружили 67-летнего жителя поселка Горные Ключи и не доставили его домой к родным.