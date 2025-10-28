Спасатели вынесли мотоциклиста с переломом ноги из леса в Приморье

Ранее в Приморье полицейские отправились на поиски пропавшего пенсионера в чащу леса. Несмотря на сильный ливень и ветер, специалисты не остановили спасательную операцию до тех пор, пока не обнаружили 67-летнего жителя поселка Горные Ключи и не доставили его домой к родным.