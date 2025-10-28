Спасатели вынесли мотоциклиста с переломом ноги из леса в Приморье

В Партизанском муниципальном округе спасатели оказали помощь мотоциклисту, который упал на крутом склоне во время поездки по лесу. Происшествие случилось в воскресенье, 26 октября, в районе мыса Лапласса недалеко от бухты Триозерье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Один из участников мотоциклетной прогулки не справился с управлением и упал, получив перелом правой ноги. На место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС России.
Они оказали пострадавшему первую помощь, после чего около километра несли его на носилках по лесной местности. Затем мужчину переправили на лодке в бухту Триозерье, где передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Ранее в Приморье полицейские отправились на поиски пропавшего пенсионера в чащу леса. Несмотря на сильный ливень и ветер, специалисты не остановили спасательную операцию до тех пор, пока не обнаружили 67-летнего жителя поселка Горные Ключи и не доставили его домой к родным.