Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь перекинулся на дом, потом на второй: крупный пожар тушили в частном секторе в Семее

Времянку и два дома охватил пожар в частном секторе в области Абай — более 30 пожарных тушили возгорание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

На улице Гете в Семее произошел пожар на частной территории. Как отметили в ведомстве, предварительно возгорание началось во времянке и вскоре перекинулось на рядом стоящий жилой дом. Из-за плотной застройки огонь быстро распространился на соседний дом.

«Первые пожарные расчеты прибыли на место через пять минут после вызова. Однако из-за позднего сообщения к моменту прибытия огнем уже были охвачены три дома. Сотрудники МЧС организовали бесперебойную подачу воды и локализовали распространение пламени», — сообщил спасатели. Пожар был ликвидирован на общей площади около 220 кв. м. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали около 30 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС.