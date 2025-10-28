Огонь перекинулся на дом, потом на второй: крупный пожар тушили в частном секторе в Семее

«Первые пожарные расчеты прибыли на место через пять минут после вызова. Однако из-за позднего сообщения к моменту прибытия огнем уже были охвачены три дома. Сотрудники МЧС организовали бесперебойную подачу воды и локализовали распространение пламени», — сообщил спасатели. Пожар был ликвидирован на общей площади около 220 кв. м. Пострадавших нет. В тушении огня участвовали около 30 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС.