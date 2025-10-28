Ричмонд
Обрыв грозотросса на ЛЭП стал причиной блэкаута на Сахалине

Причиной массового отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, упавший грозотрос повредил провода, что привело к автоматическому срабатыванию защит и разъединению энергосистемы. Энергетики уже работают на месте для устранения неисправности.

— Поврежденный грозотрос упал на провода, что вызвало автоматическое срабатывание защит, повлекшее разъединение энергосистемы. Энергетики устраняют неисправность, — говорится в сообщении.

Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1.