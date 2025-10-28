Обрыв грозотросса на ЛЭП стал причиной блэкаута на Сахалине

Причиной массового отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.