Обрыв грозотросса на ЛЭП стал причиной блэкаута на Сахалине

Причиной массового отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская» в Южно-Сахалинске. Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, упавший грозотрос повредил провода, что привело к автоматическому срабатыванию защит и разъединению энергосистемы. Энергетики уже работают на месте для устранения неисправности.
Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1.