В Новосибирске суд оставил в СИЗО полковника Росгвардии Курбанова до апреля 2026 года

Напомним, что Курбанов обвиняется в получении взятки. Следствие полагает, что он путём вымогательства получил от представителя торговой организации часть вознаграждения в виде строительных материалов стоимостью тридцать пять тысяч рублей. Вся сумма взятки, по версии следствия, оценивается в 293 тысячи рублей. Взамен предпринимателю гарантировалось общее покровительство, включая в беспрепятственное согласование паспорта безопасности торгового.