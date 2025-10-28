Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске суд оставил в СИЗО полковника Росгвардии Курбанова до апреля 2026 года

Начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии останется в СИЗО ещё на полгода.

Источник: Сиб.фм

Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Железнодорожный районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей сотрудника Росгвардии Ровшана Курбанова. Постановление от 24 октября предусматривает, что обвиняемый пробудет в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

Напомним, что Курбанов обвиняется в получении взятки. Следствие полагает, что он путём вымогательства получил от представителя торговой организации часть вознаграждения в виде строительных материалов стоимостью тридцать пять тысяч рублей. Вся сумма взятки, по версии следствия, оценивается в 293 тысячи рублей. Взамен предпринимателю гарантировалось общее покровительство, включая в беспрепятственное согласование паспорта безопасности торгового.

Судебное разбирательство по уголовному делу против Курбанова назначено на 30 октября этого года.